كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل تركي: أصوات الأكراد بانتخابات إسطنبول لن توجه لحزب بعينه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أوكتاي يلماز، المحلل السياسي التركي، إن هناك صراع بين زعماء حزب العمال الكردستاني وبين زعماء حزب الشعوب الديموقراطي وأوجلان، لافتًا إلى أن محاولات استمالة المواطنون لجمع أصوات الأكراد لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أغضب أوجلان واعتبره تحديًا لزعامته التاريخية.

وأضاف يلماز، خلال مداخلته الهاتفية بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد الإخبارية، أن أصوات المواطنين من الأصول الكردية في إسطنبول موزعة بين حزب الشعوب الديموقراطي وبين حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن أصوات الناخبين الأكراد لن تكن لحزب بعينه بينما ستوزع الأصوات على كل الأحزاب.

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وأشار المحلل السياسي التركي إلى أن المنافسة شرسة بين المرشحين لكسب أكبر عدد من أصوات المرشحين.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي وجه اتهامًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة بث التفرقة في صفوف الأكراد قبل إعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي تجرى يوم الأحد، هذا وقد أعاد حزب الشعوب المؤيد للأكراد التأكيد على دعمه لمرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس لكن أنقرة أمرت بإعادة التصويت.