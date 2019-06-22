أوغندا تفوز على الكونغو بثنائية وتتصدر المجموعة الأولى

يوسف العيرجي

تمكن المنتخب الأوغندي لكرة القدم، اليوم السبت، من تحقيق فوز مهم على نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، ضمن أولى جولات المجموعة رقم واحد، لكأس أمم إفريقيا، والتي استهلها المنتخب المصري، أمس الجمعة، بفوز صغير بهدف نظيف، على زيمبابوي لحساب المجموعة ذاتها.

وأمهل منتخب أوغندا الكونغولي 14 دقيقة فقط، ليسجل الهدف الأول، عبر اللاعب باتريك كادو، وهو الهدف الذي حافظ عليه طيلة الشوط الأول.

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وفي الفصل الثاني للمباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، ضاعف ايمانويل أوكوي النتيجة لمنتخب بلاده، تحديدا في الدقيقة 48.

ولم يطرأ على ما تبقى من أطوار المباراة أي تغيير، ليعلن الحكم المغربي رضوان جيد، عن نهايتها، بفوز مهم لأوغندا.

ومكن هذا الفوز، المنتخب الأوغندي من تصدر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن “الفراعنة”، بينما يأتي منتخبا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد خال من النقاط.