ثلاثيني “يشرمل” أمه ويرسلها للمستعجلات في حالة خطيرة

تمكنت عناصر الدرك الملكي لتملالت، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص اعتدى بالضرب على والدته بواسطة سلاح أبيض.

وقالت مصادر “اليوم 24″، فإن شاب “شرمل” والدته، متسببا لها في جروح على مستوى الوجه، نقلت على إثرها، في حالة صحية حرجة، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي لالة خديجة لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر ذاته، أن سبب الإعتداء يرجع إلى نزاع حول أرض حدث بين إخوته، قبل أن يتطور إلى تبادل الضرب والجرح، أصيبت فيه الأم بجروح بليغة.

وانتقل رجال الدرك الملكي إلى مكان الحادث، حيث تم إلقاء القبض على المعتدي وحجز سلاحه الأبيض الذي استعمله في جريمته، حيث تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام أنظار وكيل الملك.