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المنتخب الوطني يُمنع من التدرب على ملعب السلام

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عثمان رضى 0 تبليغ

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يوسف العيرجي

 

لن يكون بمقدور المنتخب الوطني لكرة القدم، التدرب على أرضية ملعب السلام في القاهرة، الذي سيحتضن أولى مباريات “أسود الأطلس” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، ضد ناميبيا، غدا الأحد.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، بإجراء حصة تدريبية لكل منتخب على الملعب الذي يحتضن مواجهتما الرسمية قبل خوضها، غير أن الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، طالبت منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم بالإضافة للمنتخب الوطني وناميبيا، جنوب إفريقيا وكوت ديفوار، بعدم التدرب على ملعب المذكور، تفاديا لتضرر أرضيته.

وتخوض العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية لها بملعب حرس الحدود، اليوم السبت، بعد أن تكتفي فقط بالاستئناس بأرضية ملعب السلام.

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