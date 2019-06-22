بعد 20 سنة…العثماني يتسلم شهادته الجامعية من كلية الآداب بالرباط

تسلم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شهادة جامعية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بعدما حصل عليها قبل 20 سنة.

وكتب العثماني بصفحته الشخصية بالفايسبوك، “فوجئت بعد توقيعي في الكتاب الذهبي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مساء الجمعة، بعميد كلية الآداب جمال الدين الهاني يسلمني شهادتي الجامعية”.

ويتعلق الأمر بحسب رئيس الحكومة، بشهادة الدراسات العليا المعمقة، حصلت عليها منذ سنة 1999، وقال، “منذ ذلك الحين لم يتسنى لي سحبها، فشكرا للسيد الهاني ولأطر الكلية”.

وتسلم العثماني شهادته، على هامش حضوره للمشاركة في مناقشة أطروحة دكتوراه للطالب ربيع شكير، والتي أشرف عليها منذ سنة 2014.