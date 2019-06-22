مبعوث أمريكا الخاص بإيران يتهم النظام بسرقة أموال الشعب

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك إن الشعب الإيراني سأم من استغلال النظام لأمواله، خاصة أن هذا النظام لا يأبه بخسران الأرواح البشرية.



وأضاف هوك في تصريحات صحفية، السبت "أن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال موجودا على الطاولة، ولكننا سنشدد ضغوطنا الاقتصادية على طهران".

وتابع "سنواصل فرض عقوبات على النظام الإيراني لأنه يواصل زرع العنف في المنطقة، وحملة الضغط على طهران تستهدف حرمانها من الأموال التي تستخدمها في تمويل المليشيات".

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران "أن العقوبات النفطية على إيران ستحرمها من عائدات تبلغ 50 مليار دولار".

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وأشار إلى أن مليشيا حزب الله تحصل على أموال من النظام الإيراني أكثر من الشعب الذي سأم من استغلال النظام لأمواله.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، والعمل العسكري لا يزال مطروحا.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما ألغى الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وقال ترامب "نحن نجهز عقوبات إضافية على إيران.. في بعض الحالات نتحرك ببطء، وفي حالات أخرى نتحرك بسرعة".

وكان ترامب يتحدث للصحفيين وهو يستعد لمغادرة واشنطن متجها إلى منتجع كامب ديفيد، وقال إنه "سيجري هناك مشاورات في الشأن الإيراني".