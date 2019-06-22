رئيس كوت ديفوار يدعو للتوسع في مكافحة الإرهاب بأفريقيا

قال رئيس كوت دي إيفوار الحسن واتارا، السبت، إن "بعثة حفظ السلام في مالي "المينيسما" ومجموعة دول الساحل الخمس ليستا كافيتين" وفي حاجة إلى مزيد من التوسع للقيام بدورها في مكافحة الإرهاب.

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وأضاف، في تصريحات عقب زيارة الرئيس السنغالي ماكي صال لأبيدجان، أنه ينبغي "إيجاد آليات تنسيق أوسع، وأكثر فعالية وشاملة من أجل مساعدة دول الجوار مالي وبوركينافاسو والنيجر في محاربة الإرهاب".

من جانبه، دعا ماكي صال إلى تعزيز "التضامن والتعاون في المجالين الاستخباراتي والأمني بين الدول الأفريقية في المناطق المهددة بالإرهاب".

وأكد أن السياق الحالي في المنطقة يتسم بعدم الأمان، والوجود المتزايد لقوى الشر التي تدعم الإرهاب.