- 1/2
- 2/2
أحمد محمودالسبت 2019/6/22 07:23 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا
قال رئيس كوت دي إيفوار الحسن واتارا، السبت، إن "بعثة حفظ السلام في مالي "المينيسما" ومجموعة دول الساحل الخمس ليستا كافيتين" وفي حاجة إلى مزيد من التوسع للقيام بدورها في مكافحة الإرهاب.
وأضاف، في تصريحات عقب زيارة الرئيس السنغالي ماكي صال لأبيدجان، أنه ينبغي "إيجاد آليات تنسيق أوسع، وأكثر فعالية وشاملة من أجل مساعدة دول الجوار مالي وبوركينافاسو والنيجر في محاربة الإرهاب".
من جانبه، دعا ماكي صال إلى تعزيز "التضامن والتعاون في المجالين الاستخباراتي والأمني بين الدول الأفريقية في المناطق المهددة بالإرهاب".
وأكد أن السياق الحالي في المنطقة يتسم بعدم الأمان، والوجود المتزايد لقوى الشر التي تدعم الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوت ديفوار يدعو للتوسع في مكافحة الإرهاب بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.