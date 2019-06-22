هوك: إيران تحاول السيطرة على الشرق الأوسط ونحن نحاول منعها من تصدير الثورة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على النظام الإيراني الذي زرع العنف في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن العقوبات النفطية ستحرم النظام الإيراني من عوائد قدرها نحو 50 مليار دولار، لافتاً إلى أن "إيران تحاول السيطرة على الشرق الأوسط ونحن نحاول منعها من تصدير الثورة".
وتحدث هوك عن أنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية والإمارات، لافتاً إلى أن "الإيرانيين نشروا معلومة خاطئة مفادها أننا أرسلنا رسالة لهم عبر سلطنة عمان".
وأشار إلى أن "طهران رفضت كل الوساطات التي عرضت عليها من الدول المختلفة"، معتبراً أن "الشعب الإيراني يحترم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنه يريد انقاذه من سياسات النظام الحالي".
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