باسيل من بعلبك: التنوع في بعلبك الهرمل اقوى من الارهاب

أكد رئيس ​التيار الوطني الحر​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال لقاء مع فعاليات ​بعلبك​ وحوار مع ​الشباب​ ان "​بعلبك الهرمل​ هي المنطقة التي قهرت ودحرت ​الارهاب​ التكفيري"، مشيرا الى ان "التنوع في بعلبك الهرمل اقوى من الارهاب والاهالي في هذه المنطقة دافعوا عن كل ​لبنان​".

وراى باسيل انه "ليس من السهل ان يكون لبنان البلد الاصغر الذي استطاع الانتصار على الارهاب و​اسرائيل​"، معتبرا ان "لبنان محمي بتنوعه وقبوله للاخر وغير قابل للاختراق من قبل الارهاب"، مشيرا الى ان "وجودنا اليوم دليل على ان التيار الوطني الحر صورة مصغرة عن لبنان".