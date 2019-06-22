باسيل من بعلبك: التنوع في بعلبك الهرمل اقوى من الارهاب

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل خلال لقاء مع فعاليات بعلبك وحوار مع الشباب ان "بعلبك الهرمل هي المنطقة التي قهرت ودحرت الارهاب التكفيري"، مشيرا الى ان "التنوع في بعلبك الهرمل اقوى من الارهاب والاهالي في هذه المنطقة دافعوا عن كل لبنان".
وراى باسيل انه "ليس من السهل ان يكون لبنان البلد الاصغر الذي استطاع الانتصار على الارهاب واسرائيل"، معتبرا ان "لبنان محمي بتنوعه وقبوله للاخر وغير قابل للاختراق من قبل الارهاب"، مشيرا الى ان "وجودنا اليوم دليل على ان التيار الوطني الحر صورة مصغرة عن لبنان".
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