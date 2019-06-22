نشر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ عبر صفحته على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورة لشاطىء ​الناعمة​، مشيرا الى ان "مخالفات وردم الشاطئ في الناعمة ومشاريع بتغطية "الفايقين" على ​محاربة الفساد​ بشراكة الخمسين بالمئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسود: ردم الشاطئ في الناعمة بتغطية "الفايقين" على محاربة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.