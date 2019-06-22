الفريق حميدتي: نريد حكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري ​السودان​ي الفريق محمد حمدان حميدتي أننا "نريد ​حكومة​ تسيير أعمال لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة"، شاكرا "​السعودية​ و​الإمارات​ حكومة وشعبا على ما قدمتاه للسودان". واشار حميدتي إلى ان "قوات الدعم السريع السودانية تحارب ​الإرهاب​ و​الهجرة​ غير الشرعية

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