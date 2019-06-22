الحجار: الورشة التي نعيشها على المستوى التشريعي والحكومي تعطي شعورا بالاطمئنان

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ إلى أن "الورشة التي نعيشها اليوم مع عهد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على المستوى التشريعي والحكومي، تعطي شعورا بالاطمئنان يمكن أن يتطور ويزداد أكثر فأكثر".

وخلال وضع حجر الأساس لمشروع "Iklim Development Hub" الذي سيقام في منطقة دير المخلص- بكيفا، لفت إلى أن "هذا المشروع يلتقي في أهدافه مع ما يريده ويعمل عليه الحريري من خلال العمل على تحديث البنى التحتية عبر المشاريع الاستثمارية المقرر تمويلها من "سيدر".

وأضاف: "اهداف تريد طمأنة الشباب اللبناني على مستقبلهم وإيجاد فرص عمل لهم، وهنا دور أساسي للقطاع الخاص، أهداف ترمي إلى جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية التي تحرك الاقتصاد وتزيد النمو، وبذلك يتجذر الشباب في ارضهم وتتأمن فرص العمل لهم".