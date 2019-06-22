شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لـ"وزير المالية": كثرة المنازعات الضريبية والتقديرات الجزافية "كارثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المشكلة الأساسية التي تواجهة منظومة الضرائب، ليس الثبات التشريعى وإنما كثرة المنازعات الضريبة والتقديرات الجزافية فهى "كارثة الكوارث".

‌

‌

‌

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة للعام المالي الجديد 2019/2020، وذلك تعقيباً علي حديث وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول تبني الحكومة سياسية استقرار المنظومة الضريبية بما يساعد علي جذب المزيد من الأستثمارات، وأنها تسعي إلي توسيع القاعدة الضريبية وميكنتها، حيث تم تقديم الإقرارات إليكترونيا لأول مرة الأمر، وذلك جنباً إلى جنب العمل علي زيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبة.

‌

‌

Advertisements

‌

ومن جانبه، رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة بدأت فى وضع خطة لمواجهة هذه المشاكل من خلال إصدار قانون جديد لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها، ومن المقرر إقراره بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

‌

‌

وأضاف معيط، أن ذلك يأتي جنياً إلى جنب تفعيل منظومة ميكنة الإجراءات الضريبة بداية من شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفادي وصول المنازعات الضريبة للمحاكم ومحاولة حلها والوصول إلي تسوية لها بشكل مبكر.

‌

‌

‌