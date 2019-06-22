شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: جاهزون لتمويل مشروع التأمين الصحة الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، جاهزية الحكومة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من متطلبات مالية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال معيط، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الدولة كافة تتحرك في اتجاه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ونأخذ في إعتبارنا الجانب المالي للمشروع، متابعاً :" إحنا جاهزين لكل متطلبات مشروع التأمين الصحي والاعتمادات المالية الخاصة به، دا حلم كل المصريين".

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وأضاف معيط، أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الأقتصادية لتأمين مستقل البلد، مشيراً إلي أن الطريق كان صعباً ومؤلما لكن أثارة الإيجابية بدأت تضح، وتم الحفاظ علي تخفيض نسبة العجز، قائلاً: خفض العجز يؤثر علي خفض نسبة الدين.

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وتابع معيط، أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة التي تعمل عليها، تطوير قطاعي التعليم والصحة، وتنفيذ مشروع التامين الصحي الشامل ورفع كفاءة المستشفيات، جنباً إلي جنب دعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل القضاء علي فيروس سي.

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وأشار معيط، إلي زيادة الباب السادس (الاستثمارات) في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020، والتي تنعكس بدورها علي توفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو.

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وأشار وزير المالية، إلي أننا نعلم مشاكلنا جيداً ونعمل علي حلها، و"مش مخبين" علي حد وصفه، قائلا ً: " إحنا خارجين من وضع كان شديد الصعوبة علي المواطن، لكن هناك تحسين تدريجي، والأرقام لها معاني، والاصلاحات الاقتصادية ساعدت البلاد في استيعات الصدمات الخارجية، بل واستطاع مواصلة النمو".