شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نعمل على هيكلة الدين والسيطرة عليه وإجراءات للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تولى أهمية كبيرة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع اجراءات الاصلاح الاقتصادى، وإتخذت عدد من الاجراءات منه دعم السلع التموينية والخبز بنحو 89 مليار جنيه، وكذلك دعم صندوق المعاشات، و18.5 مليار جنية لصالح برنامج تكافل وكرامة، فضلاً عن زيادة العلاوة الدورية والحافز. ‌ ‌ ‌ Advertisements وأضاف "معيط" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أنه قد حدث خفض للعجز الكلى للموازنة العامة للدولة، بشكل أقل مما كان عليه قبل الثورة، متابعاً، : " وزارة المالية تعمل حالياً على إعادة هيكل الدين، ونتيجة دا هيظهر خلال العام المالى 2019/202 ، سيطرة على الدين وتخفيضه، وكذلك خدمة الدين". ‌ ‌ ‌ جاء ذلك رداً على النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة، الذى تحدث بشأن أن هناك 317 مليار ديون حكومية مستحقة لدى الغير، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، وكذلك إصلاح قطاع الأعمال والقطاع العام، متابعاً، : " هناك العديد من الشركات تخسر ملايين، ولا يتم هيكلتها أو تطويرها.

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