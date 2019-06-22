شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشة 8 طلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة فى موعد واحد.

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وتشمل طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، وتطوير مراكز الشباب، وخطة صيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وإجراءات تقنين وضع اليد، وضبط الأسعار بالأسواق ومنع الاحتكار، وضبط أسعار تذاكر شركة مصر للطيران خلال موسم الحج والعمرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من رعاية صحية واجتماعية، تجديد عقود المعلمين الناجحين في المسابقة الأخيرة.

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جدير بالذكر، أن الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، تناقش عددا من القضايا الهامة ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

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