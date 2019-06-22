شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" توصى الحكومة بالاستفادة من القروض المُخصصة للصحة والتعليم والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة للاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم وإسكان متوسطى ومحدودى الدخل.

‌

وأوضح سالم أنه تبين للجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة عدم الاستفادة من بعض القروض بشكل كامل نتيجة عدم دراسة المشروعات دراسة مسبقة ودقيقة، ومنها على سبيل المثال قرض البنك الدولى الممنوح لتنمية محافظتى سوهاج وقنا بقيمة 500 مليون دولار ومدته 5 سنوات وانقضى منه عامين ونسب التنفيذ فى المكون الصناعى به 0% حتى الآن.

‌

وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة رأت أنه يجب على وزارتى المالية والتخطيط مراعاة عدة نقاط للاستفادة من القروض، منها مراعاة الدقة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من المشروعات، ومسايرة ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى، والعمل على حصر الأعباء المترتبة على القروض، والتزام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمتابعة الجهات المستفيدة من المنح.

‌

Advertisements

وأوصى سالم بضرورة قيام وزارة المالية بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة والدين المحلى وفوائد تمويله، ودراسة إمكانية استبدال جزء من الديون الحكومية بأسهم بالمشروعات القومية الجديدة.

‌

كما أشار إلى أن لجنة الخطة تبين لها أن هناك اختصاصات متداخلة بين بعض الهيئات والوزارات، مطالبا بإعادة دراسة طبيعة عمل هذه الهيئات إما بدمجها أو التنسيق بينها حيث لوحظ أن هيئات تابعة لبعض الوزارات تتطابق في الاختصاصات والاغراض والأهداف مما يعد تكررا وإهدارا للجهد والوقت والمال، وهناك هيئات أخرى متعارضة فى الأهداف والاغراض والاختصاصات مما يعد معوقا للعمل وقد اوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة و الوزارات المعنية لاعادة هيكلة ودمج بعض الهيئات المتطابقة مع بعضها البعض أو التنسيق بين اختصاصات الهيئات المتعارضة بينها البعض حتى لا يكون هناك تعطيل أو معوقات فى العمل.

‌

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

‌

الرئيسية

من ناحيته وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للنائب مصطفى سالم ووصفه بأنه من أكثر النواب كفاءة، مشيدا بالجهد الذى بذلته لجنة الخطة والموازنة فى مناقشة مشروع الموازنة العامة وإعداد تقريرها بشأنه.