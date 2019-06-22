شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب" يطالب بترشيد الإنفاق الحكومى.. وترتيب الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

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وأشار "عامر"، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى درست الموازنة العامة للدولة فى إطار مسئولية اللجنة، موضحا أنه قد يبلغ حجم الاقتراض الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة نحو 821 مليار جنيه، وبناء عليه اللجنة ترى أهمية ترشيد الإنفاق الحكومى، والاهتمام بالأولويات الملحة، بما يحقق التزامات الدولة، والعمل على تقليص وتخفيض عجز الموازنة، وأهمية مراعاة بنود الحماية الاجتماعية وخاصة لمحدودى الدخل.

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أما بالنسبة للجهات التابعة لاختصاصات اللجنة، فأشار "عامر"، إلى أن اللجنة وافقت على موازنة الإنتاج الحربى كما جاءت، متابعا: "أما بالنسبة لموازنة وزارة الداخلية، نقدر جهودها فى حفظ الأمن الداخلى للبلاد وأنها تساهم مع القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب، وأوصينا بأهمية توفير كل احتياجات وزارة الداخلية وفقا للأولويات الهامة، مما يلبى احتياجات الوزارة.