شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه بتسوية أوضاع موظفى التشجير واليومية: وضع شاذ يجب إنهاؤه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط بالتنسيق لتسوية أوضاع العديد من الموظفين الذين يعانون من مشكلات بشأن التبعية الإدارية، لافتا إلى أن هناك مشكلة قانونية بالنسبة لبعض الموظفين ومنهم عمال اليومية والمعينين على الصناديق الخاصة.

‌

‌

وتابع عبد العال: "وغالبا ما تعجز الصناديق عن دفع مرتباتهم وعلاواتهم وتصنيفهم القانونى به مشكلة حتى الآن، والمالية والتخطيط مطلوب منهم حل هذه الإشكالية، عمال التشجير ومعلمى الحصة كارثة، ويجب التنسيق بين المالية والتخطيط لتسوية هذا الوضع الشاذ".

‌

Advertisements

‌

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة الآن، حيث قال النائب سعيد طعيمة، أن موظفو مرفق النقل الداخلى بمحافظة الغربية ليسوا تابعين للمحافظة ولا الحكومة وهى مشكلة تصادفهم فى العلاوات.

‌

‌

‌

من ناحيته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هذا المرفق ليس جهة موازنية ويتبع للإدارة المحلية كإشراف، وأن رواتب العاملين به ليست جزء من موازنة الدولة وأن قوانين العلاوات تخاطب الجهات الموازنية فقط.