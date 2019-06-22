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العثور على جثة متحللة لمتشرد نواحي الفقيه بن صالح 

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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عثر مواطنون ليلة أمس الجمعة، على جثة شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التحلل، داخل حقل للزيتون ببلان أولاد بوعزة، نواحي الفقيه بن صالح. 

ووفق ما أكدته مصادر “اليوم 24″، فإن الجثة تعود إلى متشرد في الخمسينيات من عمره، يرجح أنه كان يتردد قيد حياته على المكان المذكور من أجل المبيت.

وأضاف المصدر ذاته، أن أسباب وفات الهالك ماتزال غامضة، حيث تم نقل جثته إلى مستودع الأموات من طرف عناصر الوقاية المدنية قصد إخضاعها لتشريحل الطبي لمعرفة سبب الوفاة.

هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت، التي حلت على وجه السرعة بعين المكان، تحقيقا مباشرا للكشف عن ملابسات الحادث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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