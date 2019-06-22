بوعيدة: بيان من يسمي نفسه بحزب “أغراس أغراس” سكت دهرا ونطق كفرا

بعدما أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب لقاء مكتبه السياسي بورزازات أمس الجمعة، عن اعتزازه وتثمينه للمساعي التي بذلتها مباركة بوعيدة مع جميع مكونات مجلس جهة كلميم، خرح عبد الرحيم بوعيدة، رئيس الجهة، ليرد على بيان الحزب.

وكتب بوعيدة في صفحته بالفايسبوك، “سكت دهرا ونطق كفرا، عن بيان من يسمي نفسه حزب “أغراس أغراس” أتحدث”.

والأربعاء الماضي، خرج عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، باتهامات لوزارة الداخلية، بالامتناع عن تبليغ بالتعرض، بعدما كان قد قال إنه لم يقدم استقالته لوزارة الداخلية.

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وقال بوعيدة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه توجه الثلاثاء الماضي، عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض، “فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد ارسلناه، وإما عن طريق السلم الإداري، وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن توصل وزارة الداخلية، باستقالة لبوعيدة من رئاسة المجلس، بينما يؤكد الرئيس أنه لم يتقدم بأي استقالة لوزارة الداخلية.

وكان المكتب السياسي لحزب “أخنوش”، ثمن أمس، مساعي كاتبة الدولة امباركة بوعيدة، ابنت عم رئيس الجهة الموقوف، من أجل “تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يمكّن من تسوية الوضع وإخراج المجلس من حالة الجمود التي يعيشها”.