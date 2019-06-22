لاغتيست: مغني الراب المغاربة يقلدون الأمريكين.. وطوطو وحليوة “مراض”-فيديو

فيديو:عبد الله أيت شريف

أبدى الفنان المغربي الفرنسي، رأيه في الجيل الجديد من “راب”، معتبرا أنهم يقلدون ثقافة الغرب بخصوص المواضيع التي يعالجونها في أغانيهم، مشيرا إلى أن للمغاربة ثقافتهم الخاصة ومواضيع وجب التطرق إليها في أعمال الراب.

لاغتيست، تحدث في دردشته مع “اليوم24” عن 3 من الأسماء البارزة في الجيل الجديد من الراب، هم منال بنشليخة، وطوطو وحليوة.

يذكر أن لاغتيست يلتقي مع جمهور على منصة السويسي، مساء اليوم السبت، في سهرة يتوقع أن تشهد حضورا جماهريا كثيفا نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها.