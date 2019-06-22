كشف الفنان المغربي الأصل يوسف أكديم الملقب ب”لاغتيست”، اليوم السبت، أنه يرغب في التعامل مع الفنان عادل الميلودي، مبرزا أنه شاهد كليبه الأخيرة “حلوفة”، وأضحكه بشدة.
وقال لاغتيست، في الندوة الصحفية الخاصة بحفله في مهرجان موازين، ردا على سؤال مع من تريد التعامل من بين الفنانين المغاربة، أنه يرغب جديا في التعامل مع الميلودي، مضيفا: “عادل فنان هائل، حقا، يجب أن يتركه الجمهور يبدع أكثر”.
وعن كليب الميلودي الأخير مع التراكس، قال إنه أضحكه بشدة، مضيفا: “لما لا أتعامل مع التراكس، إذا كان المنتوج” غينشط” الجمهور”.
يذكر أن لاغتيست يلتقي مع جمهور على منصة السويسي، مساء اليوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر لاغتيست: كليب عادل الميلودي وللتراكس قتلني بالضحك.. وباغي نتعامل معهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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