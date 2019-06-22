"خواتم ذكية" لتحسين أداء موظفي أكبر شركة لإدارة الأصول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طرحت شركة بلاك روك، والتي تعدّ الأكبر لإدارة الأصول في العالم، أداة تعيد التركيز على الإنسان خاصة مدراء المحافظ المالية داخل الشركة، وهي عبارة عن خواتم ذكية تجمع بيانات عن أنماط النوم ومعدل ضربات القلب وغيرها من المؤشرات الصحية، لتحسين عمل المدراء، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتراهن بلاك روك، التي تدير أصولا تبلغ قيمتها 6.5 تريليون دولار، على أنه بوسع المدراء الأوفر صحة والأكثر سعادة اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاء، وهنا يمكن للوسائل التكنولوجية الذكية التي يتم ارتداؤها أن تساعد في تحسين هذا الأداء، في عالم تكون فيه المكاسب الهامشية بملايين الدولارات.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة في بلاك روك، فإن عدة مدراء في فريق الأسهم الأوروبية بالشركة يرتدون الآن خواتم ذكية تجمع بيانات عن أنماط النوم ومعدل ضربات القلب وغيرها من المؤشرات الصحية.

والخاتم الأكبر أسود اللون من إنتاج أورا وهي شركة فنلندية تقول في موقعها الإلكتروني عن منتجها الذي يبلغ سعره 300 دولار إنه "سلاح سري لتحسين (صحة) الإنسان".

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وقالت المصادر إنه يجري ارتداء الخاتم على نحو طوعي ويمكن نزعه في أي وقت. وأوضح أحد المصادر أن الخاتم يستطيع حساب الوقت المستغرق في النوم، وتحديد ارتفاع معدل ضربات القلب الذي قد يشير إلى مستويات ضغط أعلى عند اتخاذ قرارات استثمارية.

وذكر مصدر مطلع أن المشروع يديره خبير طب نفسي يرأس مبادرة للسلوك المالي في بلاك روك، ويهدف إلى مساعدة مدراء المحافظ على التحكم في الضغط وأنماط النوم ومستويات النشاط.

وأضاف أن الخاتم طُرح في يناير كانون الثاني، ويرتديه حاليا ما يصل إلى 10 مدراء موضحا أن الشركة قد تطرحه على نطاق أوسع بناء على نجاح التجربة.

ويستخدم مدراء بلاك روك في الوقت الراهن نظاما يسمى ”علاء الدين“ يزودهم بمعلومات عن إدارة المخاطر وأدوات تجارية وتحليلات تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية.