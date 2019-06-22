إيران: إعدام موظف في وزارة الدفاع لاتهامه "بالتجسس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعدمت السلطات الإيرانيّة، اليوم، السبت، موظفًا سابقًا في وزارة الدفاع، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في بيان أنه "تم إعدام الجاسوس الإيراني جلال حاجي زوار، الذي كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في أحد مؤسسات وزارة الدفاع الإيرانية".

وأضاف البيان أنه "تم كذلك الحكم على زوجة الجاسوس زوار بالسجن 15 عاما بنفس التهمة، وتم تأييد القرارين من قبل المحكمة العليا في إيران".

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأميركية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

Advertisements

غير أن الجيش الأميركي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى، جراء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين إيران والدول الكبرى عام 2015، وكذلك اتهام السعوديّة لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.