شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه والان مع التفاصيل
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حميدتي، إن قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتقدم بالشكر للسعودية والإمارات حكومة وشعبا على ما قدمتاه للسودان.
وأضاف: السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه.
وأكد، في تصريحات صحفة اليوم السبت، حزيران 22، 2019، أن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري.
وأضاف: نشارك في التحالف الذي تقوده السعودية بنحو 30 ألف جندي.
وتابع: نريد حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في السودان.
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