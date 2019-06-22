شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي في حضرموت يرفض استحداث الحرس الرئاسي تشكيلات عسكرية والان مع التفاصيل
أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت في اجتماع لها بمقر المجلس في المكلا اليوم السبت، على رفضها اي تشكيلات للحرس الرئاسي في المحافظة.
ووقف الاجتماع على توصيات فيما يتعلق بالاختلالات التنظيمية، وتفعيل عمل الهيئة وإشراك أعضاء القيادة المحلية في تنفيذ المهام والنشاطات
وجرى انعقاد الاجتماع الدوري بحضور أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقيل محمد العطاس، والعميد أحمد بامعلم، وعلي عبدالله الكثيري.
وناقش الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع والتقارير المدرجة في جدول أعماله.
بدورهم أكد أعضاء هيئة الرئاسة على ضرورة وأهمية تقييم أداء الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية بالمحافظة، بهدف تنشيط العمل والارتقاء به وتلمس الاختلالات والاخفاقات وتصحيحها .
وأطلع رئيس القيادة المحلية أعضاء الهيئة على نتائج الاجتماع مع رؤساء القيادات المحلية بالمديريات .
وتطرق الاجتماع إلى ما يدور في الساحة الحضرمية من أقاويلٍ ومساعٍ تستهدف أمن واستقرار المحافظة، وتقويض النخبة الحضرمية التي أثبتت جدارتها في دحر الإرهاب وحفظ الأمن والسكينة.
فيما عبر المجتمعون عن إدانتهم للتحركات الشيطانية لأطراف في الشرعية اليمنية التي تسعى إلى إثارة الفتن وتأسيس قوة عسكرية تساعدها على تنفيذ أجندتها وتحقيق تطلعاتها في إعادة السيطرة على مناطق ساحل حضرموت.
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