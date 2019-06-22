شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يتلقى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

‎تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

‎وبحسب وكالة "سبأ" شكر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته، الرئيس على استقباله وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.. مرحباً بالنقاش الصريح والمفتوح الذي دار خلال اللقاء .

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‎وأكد الأمين العام للرئيس بأن كافة الشواغل التي اثيرت في رسالته الى الامين العام بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٩ والتي أعيد التأكيد عليها وتسليمها كوثيقة في لقاء الرئيس مع روزماري قد تم اخذها بنظر الاعتبار.. مثمنا المرونة والتعاون الذي اظهرته الحكومة اليمنية..مؤكدا ان العلاقة بين الامم المتحدة وحكومة الرئيس هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.

وأكدت الرسالة على الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل الى الحل السلمي المنشود على اساس المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة.

‎وتأتي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في اعقاب لقاء الرئيس مع وكيل الامين العام للشئون السياسية بشان ملاحظات الحكومة اليمنية فيما يخص بتنفيذ اتفاق ستوكهولم ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة الى التنفيذ الصحيح لنصوص الاتفاق وبخاصة فيما يتعلق بعملية اعادة الانتشار في الحديدة وفقا لمفهوم العمليات المتفق عليه.