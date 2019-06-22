شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني إلى إيران غداً لإجراء مباحثات "صريحة" والان مع التفاصيل

قالت بريطانيا اليوم السبت إن وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أندرو موريسون، سيزور إيران غداً الأحد لإجراء محادثات "صريحة وبناءة" في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "في هذا الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وفي فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي تمثل هذه الزيارة فرصة لمزيد من التواصل المنفتح والصريح والبناء مع الحكومة الإيرانية".

وأضاف البيان أن موريسون "سيدعو إلى وقف عاجل للتصعيد في المنطقة وسيعبر عن المخاوف إزاء "سلوك إيران في المنطقة وتهديدها بالكف عن الالتزام بالاتفاق النووي الذي تبقى بريطانيا ملتزمة به بالكامل".