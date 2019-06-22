إيران تعدم موظفاً بالقوات الجوية بتهمة التجسس لصالح أمريكا

وذكرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، ان "تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين".وأكدت الهيئة القضائية أن "زوار كان موظفاً في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية"، مضيفة أن "حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته".

من جانبها، أفادت وكالة "فارس" بأن الإعدام تم في سجن "رجائي شهر" في طهران، موضحة أن "زوار تم اعتقاله عام 2010 واعترف بتلقي أموال مقابل التجسس لصالح المخابرات الأمريكية، كما تم اكتشاف وثائق وأجهزة تستخدم في التجسس بمنزله".

