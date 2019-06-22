إيران تعدم موظفاً بالقوات الجوية بتهمة التجسس لصالح أمريكا

نفّذ القضاء العسكري الإيراني، السبت، حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وأكدت الهيئة القضائية أن "زوار كان موظفاً في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية"، مضيفة أن "حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته".
من جانبها، أفادت وكالة "فارس" بأن الإعدام تم في سجن "رجائي شهر" في طهران، موضحة أن "زوار تم اعتقاله عام 2010 واعترف بتلقي أموال مقابل التجسس لصالح المخابرات الأمريكية، كما تم اكتشاف وثائق وأجهزة تستخدم في التجسس بمنزله".
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