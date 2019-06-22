نائب: تدخل الأحزاب باختيار الوكلاء والمدراء العامين لم نراه الا بالعراق

اكد النائب عن كتلة المحور الوطني احمد عبد الله الجبوري، السبت، ان تدخل الاحزاب والكتل السياسية في اختيار وكلاء الوزراء والمدراء العامين امر غير موجود مطلقا بالانظمة البرلمانية العالمية ولم نراه الا بالعراق.
واضاف الجبوري، أن "الاشتراك في الحكومة بجميع الانظمة يتم فيه اختيار مرشحين من وزراء تابعين او مرشحين من القوى السياسية المشاركة بالحكومة، لكن التدخل في اختيار الهياكل التنفيذية من وكلاء ومدراء عامين فهو امر غير موجود مطلقا بالانظمة البرلمانية العالمية ولم نراه الا بالعراق حيث يجري التقاسم من الاعلى الى الاسفل".
واكد الجبوري، ان "هذه الحالة لاتؤسس لمصلحة الدولة بل تخدم مصالح احزاب فقط، وقد بدأت العملية باختيار امين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء وانا من النواب الذين لم يصوتوا اعتراضا على الالية وليس الاشخاص لان الاجدر بالحكومة ان تأتي بمرشحي باقي الوزارات الشاغرة وليس المجئ بهكذا مناصب وهو امر حتى المرجعية نبهت عليه".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الخميس 13 حزيران 2019 على حميد الغزي لشغل منصب الامين العام لمجلس الوزراء وعلى محمد عبد الرضا لشغل منصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.
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