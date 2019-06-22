اعلنت مديرية مرور اقليم كردستان، السبت، عن منح لوحات مرورية للراغبين بالسفر بسياراتهم الخاصة لأوروبا عبر تركيا.



وأضافت أنه "سيتم سحب لوحة السيارة الأصلية وتمنح اللوحة التي يتم إستخدامها في أوروبا التي يتم إرجاعها إلى الكمارك بعد العودة إلى الإقليم". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم منح المواطنين الراغبين بالسفر بسياراتهم الخاصة إلى أوروبا عبر تركيا لوحات من خلال دائرة الكمارك الموجودة في معبر إبراهيم الخليل الحدودي".وأضافت أنه "سيتم سحب لوحة السيارة الأصلية وتمنح اللوحة التي يتم إستخدامها في أوروبا التي يتم إرجاعها إلى الكمارك بعد العودة إلى الإقليم". وادناه نماذج من اللوحات:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نماذج للوحات مرورية سيتم منحها للراغبين بالسفر بسياراتهم الى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.