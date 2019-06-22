الزوراء والقوة الجوية يطرحان تذاكر الكلاسيكو

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2019-06-22 | 15:55
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بدأ ناديا الزوراء والقوة الجوية، بطرح تذاكر مباراة الكلاسيكو المقرر اقامتها غداً الاحد في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وتوافدت جماهير النوارس والصقور الى مقر الناديين، من اجل الحصول على البطاقة "المجانية" التي تم طرحها ابتداءاً من الساعة الثالثة عصراً، كتعويض للجماهير بعدما اقتنوا التذاكر في اللقاء الذي تم تأجيله.
ويلتقي النوارس امام الصقور في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً ادى الى نزول اللاعبين الى ارض الملعب، مما دفع القائمين على المباراة الى تأجيلها حفاظاً على سلامة الجميع.
ويلتقي النوارس امام الصقور في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً ادى الى نزول اللاعبين الى ارض الملعب، مما دفع القائمين على المباراة الى تأجيلها حفاظاً على سلامة الجميع.
يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد يوم غدٍ الاحد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.