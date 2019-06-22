مشاجرة بين متجاوزين وقوة امنية خلال محاولة ازالة تجاوزاتهم وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت، اليوم، بين متجاوزرين مع القوات الأمنية خلال محاولة أمانة بغداد إزالة تجاوزاتهم ضمن مجمع مشن وسط بغداد".

وأضاف أن "المشاجرة تطوّرت الى الضرب والاعتداء، ما اضطر القوات الامنية إلى إطلاق العيارات النارية في الهواء في محاولة لتفريق المشاجرة".

