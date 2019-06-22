قراصنة إيرانيون يهاجمون أميركا الكترونياً

كشفت شركة أمنية أميركية، السبت، عن قيام قراصنة إيرانيين بزيادة الهجمات الالكترونية ضد الحكومة الأميركية والبنية التحتية الحيوية الخاصة بها.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشركتين ان "قراصنة الإنترنت أرسلوا كما هائلا من رسائل البريد الإلكتروني التي تستخدم في الاحتيال".
ولم يعرف ما إذا كان القراصنة تمكنوا من الوصول إلى الشبكات المستهدفة باستخدام رسائل البريد الإلكتروني، التي تحاكي عادة الرسائل ولكنها تحتوي على برامج ضارة.
ويعتقد خبراء تقنيون أن الزيادة الحادة الأخيرة في الهجمات قد وقعت بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني هذا الشهر.
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