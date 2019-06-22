ترامب: العمل العسكري ضد إيران مازال خياراً مطروحاً

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن العمل العسكري ضد إيران مازال خيارا مطروحاً.
ونقلت "سكاي نيوز" عن ترامب قوله، "أننا نعمل على تطبيق المزيد من العقوبات على إيران"، مبيناً أن "العقوبات تهدف لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".
وأضاف ترامب، "آمل ان تتصرف ايران بذكاء وتحرص على مواطنيها"، مؤكداً أن "العمل العسكري ضدها ما زال خيارا مطروحاً".
وأضاف ترامب، "آمل ان تتصرف ايران بذكاء وتحرص على مواطنيها"، مؤكداً أن "العمل العسكري ضدها ما زال خيارا مطروحاً".
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