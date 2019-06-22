العشرات يتظاهرون امام مبنى الحكومة المحلية في البصرة

تظاهر العشرات من المواطنين البصريين، السبت، أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من اهالي محافظة البصرة يتظاهرون امام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين يطالبون بحل مجلس محافظة البصرة، واقالة المحافظ، فضلا عن تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.
وتابع، أن المتظاهرين طالبوا ايضا باعادة تأهيل البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، ومحاسبة المحافظ اسعد العيداني على مقولة يوم امس حين قال انه لا يعرف ما هي مطالب المتظاهرين.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين يطالبون بحل مجلس محافظة البصرة، واقالة المحافظ، فضلا عن تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.
وتابع، أن المتظاهرين طالبوا ايضا باعادة تأهيل البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، ومحاسبة المحافظ اسعد العيداني على مقولة يوم امس حين قال انه لا يعرف ما هي مطالب المتظاهرين.
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