عضو سابق بالكونجرس: يجب أن تدفع إيران ثمن إسقاط الطائرة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تساءل روبرت تروشيلي، عضو الكونجرس الأمريكي السابق: أين الكونجرس من كل مما يحدث من إيران؟

يعتقد تروشيلي، أن على الكونجرس ألا يُسلم بأن إصلاح النظام في إيران لن يحدث أبدا.

قائلا عضو الكونجرس الأمريكي السابق، لـ"العين الإخبارية"، إن النظام الإرهابي في طهران لا بد من أن ينتهي.

وأضاف تروشيلي، أن لا أحد يستطيع السماح بإطلاق النار على المركبات العسكرية الأمريكية وعلى الولايات المتحدة.