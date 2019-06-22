جوتيريس يصف الانتخابات الرئاسية الموريتانية بـ"التاريخية"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الانتخابات الرئاسية الموريتانية بالتاريخية، مطالبا بـ"الشفافية والنزاهة" خلال عملية الاقتراع في عموم البلاد.

ودعا جوتيريس، في بيان، الموريتانيين إلى ممارسة حقهم في التصويت، واصفا الانتخابات "بخطوة مهمة في العملية الديمقراطية في هذا البلد"، الذي يشهد انتخابات دون ترشح الرئيس الحالي.

وقدرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا نسبة المشاركة بــ30.77%، على المستوى الوطني، بعد مرور منتصف النهار، في بيان نشرته اللجنة في موقعها الرسمي.

وبدأ مليون ونصف المليون ناخب موريتاني صباح السبت التصويت لاختيار رئيس للبلاد من بين 6 مرشحين، أوفرهم حظا وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من الأغلبية وعدد من الأحزاب والشخصيات المنشقة عن المعارضة.



وطمأن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال جميع المترشحين على "شفافية ومصداقية الانتخابات، بعد أن وفرت اللجنة كل السبل لذلك"، مؤكدا في تصريح عقب إدلائه بصوته أن اللجنة ستواصل "سهرها وجهدها حتى تتم عملية الاقتراع في ظل احترام القانون والانضباط والمسؤولية" حسب تعبيره.



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كان الرئيس الموريتاني دعا إلى اختيار الرئيس الذي يضمن استمرار "تنمية البلاد وأمنها" من بين المرشحين، مشيدا بدور الجيش وقوات الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار.





واعتبر الرئيس الموريتاني، خلال تصريح عقب إدلائه بصوته السبت في الانتخابات الرئاسية، أن تبني خطابات الكراهية والعنصرية من طرف البعض لا يخدم مصلحة البلد أو وحدته الوطنية، مشيرا إلى أن أمن موريتانيا وتماسكها "فوق كل الأشخاص والاعتبارات الأخرى".

وشهدت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الموريتانية إقبالا كثيفا للناخبين، خلال الساعات الأولى لبدء الاقتراع الذي افتتح تمام الساعة السابعة من صباح السبت، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه، وسط توقعات بارتفاع كبير لنسبة المشاركة في هذه الانتخابات.

ويخوض السباق الرئاسي 6 مرشحين: وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود، ورئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" كان حاميدو بابا"، والخبير المالي محمد الأمين الوافي.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الخميس، أن 100 مراقب دولي وصلوا البلاد لمراقبة الانتخابات الرئاسية.



ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن محمد يحي أحمد ناه، مستشار رئيس اللجنة المكلف بالاتصال، قوله إن من بين الذين وصلوا البلاد حتى الآن مراقبين من مركز "كارتر" الدولي، وبعثة من الاتحاد الأفريقي، وأخرى من السفارات الغربية، بينها الأمريكية والإسبانية والفرنسية وهيئة الأمم المتحدة.