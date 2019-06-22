ترامب: العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على طهران، والعمل العسكري لا يزال خياراً مطروحاً.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء: "إن الهدف من العقوبات منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وحول دور مستشار الأمن القومي جون بولتون في المسألة الإيرانية، أكد ترامب أن بولتون من الصقور، ولكنه يستمع إلى الجميع في الملف الإيراني"، معرباً عن أمله في أن تكون إيران ذكية، وتهتم بأمر الشعب الإيراني.

وتراجع ترامب في الدقائق العشر الأخيرة، بحسب ما قاله، عن توجيه ضربات عسكرية لمواقع إيرانية منذ أيام، ومع ذلك لم يلغِ اليوم احتمال التدخل العسكري؛ حيث قال:" العمل العسكري ضد إيران لا يزال على الطاولة".