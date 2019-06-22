صحفي موريتاني: قطر تدعم الإرهاب في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد أبي زيدان، كاتب صحفي موريتاني، الانتهاكات التي تمارسها قطر بمنطقة الشرق الأوسط، من دعم وتمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة. وأضاف أبي زيدان لـ"العين الإخبارية" أن قطر مارست الإرهاب لتمزيق صفوف الأمة العربية. كما أوضح الصحفي الموريتاني أن الرئيس الموريتاني هاجم الإرهاب القطري بشكل حاد وعفوي.

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