نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: انحيازنا للثورة صادق وبلا أجندة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، السبت، إن انحياز المجلس العسكري للثورة كان انحيازاً صادقاً وبلا أجندة.
وأكد دقلو في كلمته أمام مؤتمر شعبي حاشد بالعاصمة الخرطوم، أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الانتخابات، مشيراً إلى أهمية تشكيل حكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات.
ووجّه دقلو الشكر إلى الإمارات والسعودية ومصر حكومة وشعباً على وقوفهم إلى جوار السودان.
ولفت خلال كلمته إلى الدور الحيوي الذي تؤديه قوات الدعم السريع السودانية في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
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