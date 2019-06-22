مقتل قيادي حوثي و8 من مرافقيه بغارة للتحالف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية و8 من مرافقيه، السبت، بغارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، غرب محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية رازح غرب صعدة.



وأسفرت الغارة عن مقتل القيادي الحوثي المدعو عبدالله صالح ساري و8 من مرافقيه، وفقا للمصدر.



وخلال الأيام الماضية، شنت مقاتلات التحالف ضربات نوعية استهدفت معسكرات حوثية ومنصات صواريخ بهدف ردع الإرهاب الحوثي الذي يستهدف المرافق المدنية في الأراضي السعودية.

