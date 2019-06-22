إيران تعدم موظفا سابقا بوزارة الدفاع بتهمة التجسس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدمت إيران متعاقدا سابقا في المنظمة الجوفضائية بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لحساب المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، السبت "إن جلال حاجي زوار ترك وظيفته قبل 9 سنوات، وأدانته محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وثائق ومعدات للتجسس في منزله".

وأضافت الوكالة أن الإعدام تم في سجن رجائي شهر بإقليم كرج غربي طهران، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وتابعت: إنه تم الحكم على زوجة الجاسوس جلال حاجي زوار بالسجن لمدة 15 سنة بالتهمة نفسها، وأيدت المحكمة العليا القرارين".

وتثير عمليات الإعدام في إيران غضب المجتمع الدولي وسط شكوك بشأن توفر ضمانات المحاكمة العادلة، بجانب زيف الاتهامات.