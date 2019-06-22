ميركل تحث على التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

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المستشارة الالمانية انغيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم السبت إن على المجتمع الدولي أن يسعى للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى ضربة عسكرية ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

وأضافت ميركل خلال تجمع سنوي للكنائس البروتستانتية أن قضية إيران ستخضع للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان وإن كان ذلك على مستوى المحادثات الثنائية.

وقالت ”ينبغي أن يكون هناك حل سياسي (بشأن إيران) وهذا ما نعمل عليه“.