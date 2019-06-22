ترامب يهدد بـ “محو” إيران إذا اتخذ قرار الحرب

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه لا يريد حربا مع إيران، مضيفا أنه رغم ذلك، إذا مضت الولايات المتحدة في هذا المسار سيكون هناك “محو” لم يسبق له مثيل.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة (إن بي سي) ونقلت عنها وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وكانت إيران قصفت ليلة الأربعاء/الخميس الماضية طائرة مسيرة أمريكية، مدعية أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

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وذكر ترامب أمس الجمعة أنه ألغى تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران خشية سقوط ضحايا.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا إن السقوط المحتمل لـ150 ضحية بحسب تقديرات الجيش الأمريكي “غير متناسب” مع قصف إيران لطائرة مسيرة أمريكية.

وفي سلسلة من التغريدات اليوم الجمعة، قال الرئيس إن الولايات المتحدة كانت مستعدة “الليلة الماضية للرد في 3 مواضع مختلفة ولكن ألغيت الغارات قبل 10 دقائق من قيام الطائرات بالتحرك”.

وقال ترمب أيضا: “لست في عجلة من أمري، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للمضي قدما، وإلى حد بعيد هو الأفضل في العالم”.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق دولي يهدف لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وأعادت العقوبات على طهران في حملة لفرض “أقصى قدر من الضغط” لتشكيل السياسة الخارجية الإيرانية، في الوقت الذي تمر فيه الدولتان الآن بدائرة من التصعيد.