الان تتابع ليبيا.. المبعوث الأممي غسان سلامة يلتقي قائد الجيش الليبي في بنغازي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
يلتقي المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في بنغازي.
وتتواصل معركة تحرير طرابلس التي أطلقها المشير خليفة خفتر، قائد الجيش الليبي، للقضاء على الجماعات الإرهابية في ليبيا.
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