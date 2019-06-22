الان تتابع ترامب: الاتفاق النووي “الفظيع” الذي وقعه أوباما أنقذ إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على الرئيس السابق للولايات المتحدة، باراك أوباما، منتقدا الاتفاق النووي الذي وقعه مع إيران، واصفا إياه بـ”الفظيع”.
وقال ترامب إن “الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران”.
وأضاف في تغريدة عبر “تويتر” أن “الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقدا، وفتح طريقها أمام انتاج السلاح النووي”.
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