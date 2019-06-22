عاجل| الرئيس الأمريكي: العمل العسكري ضد إيران مازال خيارا مطروحا

أكد الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، اليوم السبت، حزيران 22، 2019، أن العمل العسكري ضد إيران مازال خيارا مطروحا.

وأضاف أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن #إيران.

وتابع: آمل أن تتصرف جمهورية إيران بذكاء وتحرص على مواطنيها.

وأكد في وقت سابق أن أن الولايات المتحدة تتحرك باتجاه فرض عقوبات إضافية على إيران.

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وأوضح الرئيس الأمريكي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية.

وتراجعت الولايات المتحدة عن ضربة عسكرية على إيران خشية سقوط ضحايا، بحسب ما صرح به ترمب أمس.