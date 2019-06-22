عاجل| ترامب: سنفرض عقوبات إضافية على إيران

أكد الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، اليوم السبت، حزيران 22، 2019، أن الولايات المتحدة تتحرك باتجاه فرض عقوبات إضافية على إيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية.

وفي وقت سابق قال ترمب، إن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع سلفه أوباما عام 2015، أنقذ طهران.

وتراجعت الولايات المتحدة عن ضربة عسكرية على إيران خشية سقوط ضحايا، بحسب ما صرح به ترمب أمس.